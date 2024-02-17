31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kaç kadın aday gösterildi? AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ kadın adaylar...

Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:06

Güncelleme: 17.02.2024 - 11:06

Türkiye 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanıyor. 5 yıl önce yapılan 2019 seçimlerinde 1393 belediyede sadece 23 belediye başkanının kadın olması dikkatleri çekti. İşte 2024 yerel seçimlerinde partilerinden belediye başkan adayı olarak gösterilen kadınlar.

AKP KADIN ADAYLAR

Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ile Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, kadın adaylar olarak ön plana çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Gaziantep Fatma Şahin, Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal

CHP KADIN ADAYLAR

Eskişehir Ayşen Ünlüce, Bahçelievler Emine Gülizar Emecen, Maltepe Esin Köymen, Kahramanmaraş Zeynep Özbaş Arıkan, Sakarya Azize Çeroğlu, Bilecik Melek Mızrak Subaşı, Tekirdağ Candan Yüceer, Afyonkarahisar Burcu Köksal, Aydın Özlem Çerçioğlu, Üsküdar Sinem Dedetaş, Adana Pozan Sudiye Gizem Aksoylu, Afyon Sandıklı Fatma Doğru, Ağrı Hamur Birsen Bayar, Aksaray Pelinsu Yıldırım Demir, Amasya Gümüşhacıköy Zehra Özyol, Burdur Bucak Hülya Gümüş, Bursa Karacabey Gönül Avil, Bursa Orhaneli Vildan Koç, Çankırı Bayramören Ayten İncikuşu, Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan, Diyarbakır Cüngüş Güler Koçyiğit, Edirne Uzunköprü Özlem Becan, Erzincan Özge Vataner, Erzincan Otlukbeli Elif Budak, Erzincan Mercan Arzu Çanakçı, Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı, Eskişehir Sarıcıkaya Safiye Keskin, Giresun Dereli Özlem Uzuner, Hatay Kırıkhan Zeynep Sağıroğlu, Iğdır Aralık Buse Sam, Isparta Savköy Ayşenur Tozur, Isparta Sütcüler Zeynep Kesiktaş, İzmir Çeşme Lal Denizli, İzmir Foça Saniye Fıçı, İzmir Karabağlar Emine Helil İnay Kınay, İzmir Karaburun Nurşen Balcı, İzmir Karşıyaka Behice Yıldız Ünsal, İzmir Kınık Sema Bodur, İzmir Konak Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Menemen Deniz Karakurt, İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlusengel, Karabük Safranbolu Elif Köse, Kars Kağızman Sergül Keskin, Kastamonu Küre Şila Bihter Tolga Çelebi, Şenpazar Hatice Aydoğan, Tosya Tuğçe Kefeli, Kayseri İncesu Ayşe Kendir, Kırklareli Babaeski Nuray Öner Polat, Kaynarca Neşe Çevikbaş, izmit Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kartepe Nilay Mertürk, Konya Karapınar Gönül Karabacak, Kütahya Naşa Dilek Kösem, Tepecik Nazan Çakır, Manisa Şehzadeler Gülşah Durbay, Mersin Çamlıyayla Gülay Şimşek, Mut Gülsüm Kevser Mut, Muğla Menteşe Gonca Köksal, Nevşehir Özkonak Filiz Önal, Ordu Çamaş Leyla Çıtır, Sakarya Pamukova Ece Söyler, Samsun Ayvacık Zeynep Töre, Sinop Boyabat Ayşe Melek Günan, Yalova Altınova Yasemin Fazlaca, Termal Sabriye Sultan Yalçın, Yozgat Bahadın Meral Çitak

İYİ PARTİ KADIN ADAYLAR

Ayyüce Türkeş, Merve Yıldız Yaray, Kalecik'te Filiz Ulusoy, Yenimahalle'de Sevin Çağlayan, Antalya Nesrin Ünal

MHP KADIN ADAYLAR

Afyonkrahisar Melek Yavuz, Çukurova Firdevs Cingöz, Burdur Altınyayla Selen Kınalı, Çankırı Ilgaz Ayeşnur Bulamaççı, Karabük Ovaacık Neslihan Kaya Karpuz, Kütahya Simav Kübra Teker Aktulun, Sivas Koyulhisar Gülay Fırat, Zonguldak Karadenizereğlisi İlkay Özdemir, Nevşehir Nar, Melike Uçar, Tunceli Akpazar Neşe Gür

YRP KADIN ADAYLAR

Çorum İskilip İpek Aslan, Amasya Semra Sökme

VATAN PARTİSİ KADIN ADAYLAR

Ankara Tülin Öygür, Bursa Suna Soydaş Fırat, Mersin Lerzan Özgenç, Trabzon İnci Güngör, Adana Çukurova Vahide Budak Adana Feke Senem Yanar, Ankara Beypazarı Filiz Kayaönü, Ankara Etimesgut Gülser Bektaş, Ankara Kahramankazam Aysel Timuroğlu, Perihan Karagöllü, Ayşe Nalan Lud, Zerrin Tosun, Balıkesir Sındırgı Ayfer Yalçın