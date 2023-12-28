İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Buğra Gökce: Kentsel dönüşüm şart

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

‘Oy kullanmayacağım’, ‘sandığa gitmeyeceğim’ diyen seçmende bir kırılma olduğunu söyleyen Gökce, “Değişim, heyecan ve kırılma yarattı. Gittiğimiz yerlerde de değişimin ruhuna uygun bir aday olarak görülüyoruz” dedi.

Aday adayı olma sürecine ilişkin konuşan Gökce, “Değişimin ruhuna uygun bir aday olduğum için cesaret gösterdim. Ben kimsenin adayı olmak istemiyorum. Ben birisinin adayıysam İzmirli’nin adayıyım, Türkiye Cumhuriyeti’nin adamıyım” ifadesini kullandı.

‘3B MODELİ’

İzmir’in birinci sorunun deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Gökce, “İzmir’ın tıpkı İstanbul gibi çok ağır bir yapı stoğu problemi var. Dolayısıyla İzmir’i kentsel dönüşüme hazırlamak sadece belediyenin de değil, devletin de görevidir” dedi.

Gökce açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “İzmir için 3B modeli tarif ediyorum Bağışıklığı yüksek, barışık, bakımlı bir İzmir yaratmak zorundayız. Bu 3B’yi. 4’üncü B Buğra yapar diyorum. Detaylarını adaylığım netleşince paylaşacağım.”