İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Cemil Tugay'dan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 07.02.2024 - 20:20

Güncelleme: 07.02.2024 - 20:20

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tugay'ı; Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ile Haber Müdürü Can Uğur ağırladı.

Karşıyaka'da olduğu gibi İzmir için de çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Tugay, seçilir seçilmez İzmir'in sorunlarına ilişkin hızlıca çözümler üretmeye başlayacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet'le hemen hemen aynı yaşta olan önemli basın kuruluşlardan birisi olduğunu söyleyen Tugay, ziyaretine ilişkin, "Cumhuriyet, bugüne kadar Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, ülke değerlerine sahip çıkan bir basın kurumu oldu. Bizim için de çok değerli olduğunu belirtmek için ziyarette bulunduk. Tüm basın emekçilerini bu vesileyle kutluyorum emekleri için ve yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum" dedi.