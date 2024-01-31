Cemil Tugay, İzmir’de aday gösterildi: CHP ‘değişim’ dedi

Uzun süredir beklenen CHP’nin İzmir adayları belirlendi. Biri büyükşehir olmak üzere 23 CHP’li mevcut başkandan sadece üçü tekrar aday gösterildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00
Cemil Tugay, İzmir’de aday gösterildi: CHP ‘değişim’ dedi
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CHP, önceki gün yaptığı parti meclisi toplantısı ile uzun süredir beklenen İzmir adayını Karşıyaka’nın mevcut başkanı Cemil Tugay olarak açıkladı. Öncekilerin aksine daha erken biten toplantıda partinin uzun süredir beklenen sadece İzmir ve ilçelerinin adayı ele alındı. 

Parti kaynakları Tugay’ın “kamuoyu araştırmalarında öne çıkan bir isim olduğu ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi ilçe belediyeciliği ekolünden geldiği için tercih edildiğini” belirtti. CHP, cuma günü yapacağı toplantıda yine çok sayıda adayını açıklamayı planlıyor ancak Çankaya adayının bu hafta açıklanmayabileceği konuşuluyor. CHP’nin eski yönetiminden Tugay için “Mehmet Cengiz’in adamı” suçlaması yapılırken mevcut yönetim suçlamaları yalanladı. 

İzmir’de büyükşehir adaylığı için adı konuşulan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yeniden Selçuk’a aday gösterildi. Sengel, adaylığının ilanından sonra sosyal medya hesabından “Siyaset gerçekten zor iş. ‘Ben de varım’ demek, ‘Ben yapabilirim’ demek cesaret işi. Karar vericiler içinde aynı zorluklar geçerli. Şahsımı Efes Selçuk Belediye başkan adayı olarak belirleyen ve her daim yanımda olan Sayın Özgür Özel’e, merkez yönetim kurulumuza ve PM üyelerimize teşekkür ederim” paylaşımını yaptı. 

ÇEŞME ADAYI DENİZLİ

Karşıyaka’nın yeni belediye başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’den İzmir milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu. 

Partinin İzmir’de bir diğer dikkat çeken adayı da teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli oldu. Denizli, kayyum ile yönetilen Urla Belediyesi’ne başkanlık için adaylık başvurusu yaparken Çeşme’den aday gösterildi. 

CHP, İzmir’deki mevcut 22 belediyesindeki başkandan 19’unu değiştirdi. Değişmeyen başkanlar Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz oldu. 

CHP’nin İzmir’deki ilçe adaylarının listesi de şöyle: 

Aliağa: Çağatay Güç 

Beydağ: Şakir Başaran 

Bergama: Tanju Çelik 

Foça: Saniye Bora Fıçı 

Karabağlar: Emine H. İnay Kınay 

Karaburun: Nurşen Balcı 

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen 

Menderes: İlkay Çiçek 

Menemen: Deniz Karakurt 

Balçova: Onur Yiğit 

Bayraklı: İrfan Önal 

Bayındır: Davut Akarsu 

Bornova: Ömer Eşki 

Gaziemir: Ünal Işık 

Güzelbahçe: Mustafa Günay 

Narlıdere: Erman Uzun 

Ödemiş: Mustafa Turan 

Urla: Selçuk Balkan


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