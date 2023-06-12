İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde gerginlik: AKP’li üye CHP’li üyeyi yere düşürdü

Yayınlanma: 12.06.2023 - 20:39

Güncelleme: 12.06.2023 - 20:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mustafa Özuslu başkanlığı gerçekleşen haziran ayı olağan birinci meclis oturumunda arbede yaşandı.

İzgazete’den Gizem Taban’ın haberine göre toplantının gündem dışı konuşmalar kısmında kürsüye bavulla gelen AKP’li Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, bavulun içinden gramofon çıkartarak “Bu gramofon seçim sonuçlarını duymayanlar için… Valizde bir büyüteç var, o da görmeyenler için… Bir de soda var, hazmetmeyenler için…” ifadelerini kullandı. Demircioğlu’nun sözleri tansiyonu yükseltti.

Başkanvekili Özuslu, valizin dışarıya çıkartılması talimatını verirken CHP’li Meclis Üyesi Serkan Kalmaz, valizi kürsüden aldı. AKP’li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de Kalmaz’dan valizi alarak güvenlik görevlisine teslim etti.

Bu esnada çıkan gerginlikte CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Maltepe’nin AKP’li Boztepe’nin üzerine gitmesi sonrasında AKP Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, CHP’li Maltepe’yi ittirdi. Maltepe yere düştü. Gerginlik daha da tırmandı.

AKP’li ve CHP’li meclis üyelerinden bazıları kavgaları ayırmaya çalışırken yere düşen CHP’li Maltepe zor sakinleştirildi.