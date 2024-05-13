Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:48

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart Seçimleri’nin ardından bugün AKP, İYİ Parti, MHP ve DEM Parti’ye ziyaretler gerçekleştiriyor.

İlk olarak AKP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Cemil Tugay'a CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da eşlik etti. Başkan Tugay, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından makamında ağırlandı. AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapıldı.

“UZLAŞI GEREKİYOR”

Buluşmayı iki nedenden dolayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Birincisi, son yerel seçimde herkesin özellikle AKP’nin etik sınırlar içinde gösterdiği siyasi tavır bizim açımızdan teşekkürü hak eden bir durumdur. İkincisi de şehrimizin bekleyen, çözülmesi gereken pek çok sorunu var. Bunlar sadece seçimi kazanmış olan belediye başkanının kendisi ve yakın çalıştığı insanlarla değil, şehrin tüm ilgili kişi ve kurumlarının katılımıyla çözülmesi gereken sorunlar. Pek çoğunda da uzlaşı gerekiyor” dedi.

“BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR DÖNEM OLACAK”

Şehir yönetiminde katılımın gerekliliğine değinen Başkan Tugay, “Zaman zaman görüştüğümüz, birbirimize fikirlerimizi aktardığımız, zaman zaman birbirimizden yardım istediğimiz ama nihayetinde İzmir’imizin ve Türkiye’mizin sorunlarını beraber çözmek için çalıştığımız bir dönem olacak. Birbirini incitmeyen, birbirinin birikiminden yararlanan insanlar olacağız diye inanıyorum. Bugün bu ziyaret inşallah bunun başlangıcı olacak. Bundan sonraki günlerde de biz üzerimize düşeni yapacağız. Zannediyorum İzmir daha güzel günler görecek. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HERKESİN BAŞKANIDIR”

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, “İzmir’de iletişimi üst seviyede tutarak İzmirliler için birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye’ye hem siyasi nezaketi hem iletişimi İzmir’den yaymaya çalıştık. Büyükşehir belediye başkanı parti ayrımı gözetmeden tüm partililerin büyükşehir belediye başkanıdır. Kime oy verirse versin herkese eşit hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

Samimi bir görüşme olduğunu belirten AKP İl Başkanı Bilal Saygılı ise, İzmir’e fayda sağlayacak her konuda tarafların iş birliği içinde olacağını aktardı.

BİR SONRAKİ DURAK İYİ PARTİ

AKP’nin ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, . İYİ Parti İzmir İl Başkanı avukat Ülkü Doğan ve il yönetimiyle ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “İnsanların birbirinin kişilik hakkına saldırmadığı, etik değerler çerçevesinde bir seçim dönemi geçirdik. Buna katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Önümüzde yeni bir dönem var. 5 yıl şehrimize hizmet etmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de katkısı olacağına inanıyorum. Bu süreçte daha düzenli buluşmalar olması, görüşlerimizi aktarmamız çok önemli. Yapıcı bir tavırla şehrimize daha iyi hizmeti getirmek için neler yapabileceğimiz konusunda iletişim içinde olmayı bekliyoruz” dedi.

DOĞAN: BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “Gerçekten şehrimize yakışır, demokratik olgunlukta bir seçim süreci yaşadık. Hiç kimse birbirine kırıcı bir ifadede bulunmadı. Bunun için İzmir’de siyaset yapan tüm partilere teşekkür ediyorum. Üstlenmiş olduğunuz görev onurlu, bir o kadar da zor. Bu şehirde yaşayan bir birey olarak, İYİ Parti ailesini temsilen size kolaylıklar diliyorum. Önemli olan İzmir’in daha yaşanabilir, müreffeh bir kent olması. Bunun için üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. İyi şeyleri alkışlayacak, yanlış bulduklarımızı da yapıcı eleştiri olarak aktaracağız. Umuyorum 5 yıl boyunca çok güzel bir dönem geçireceğiz. Biz her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

ASLANOĞLU: ELİMİZDEN GELEN KATKIYI KOYACAĞIZ

CHP İl Başkanı Aslanoğlu ise, “Başkanımız Cemil Tugay, tüm İzmirlilerin Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Biz bizler İzmirli tüm hemşehriler olarak istişareler içerisinde ve birlik beraberlik içinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte elimizden gelen katkıyı koymaya çalışacağız. Sizlerin de göstereceği katkı için şimdiden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

MHP İL BAŞKANI ŞAHİN KARŞILADI

AKP ve İyi Parti’nin ardından MHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Tugay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından ağırlandı. MHP’nin İzmir’deki belediye meclis üyeleri, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunuldu.

TUGAY: İZMİR’E EŞİT BELEDİYE HİZMETİ VERME KONUSUNDA KARARLIYIZ

Başkan Tugay konuşmasında, “MHP İl Başkanlığımıza nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde siyasi etik değerlere gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Demokratik olgunluk içinde bir seçim süreci geçirdik. Önümüzdeki dönemde kentimizin sorunlarını çözmek için iş birliği ve görüş alışverişlerini sürdürme dileğimi kendilerine ilettim. Onlar da çok olumlu karşıladılar. Bundan sonraki dönemde İzmir adına İzmirlileri temsilen tüm siyasi partilerimizle birlikte kenti yönetmek istiyoruz. Tüm İzmir’e eşit belediye hizmeti verme konusunda kararlıyız. Umuyorum bu güzel iş birlikleri, olumlu hava kentimizde çok olumlu sonuçlar doğuracak. Zaman zaman bir araya gelerek kentimizin sorunları hakkında ortak değerlendirmeler yaparak çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.