İzmir Halkevleri üyesi Akbaba 'Çocukların kanı bu iktidarın elindedir' dedi
Beş kardeşin yaşamını yitirdiği olayın ardından İzmir Halkevleri üyeleri dün İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.
İzmir’de beş kardeşin yaşamını yitirdiği olay Türkiye’yi sarstı. İzmir Halkevleri üyeleri dün İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İzmir Halkevleri üyesi Emine Akbaba “Çocukların kanı bu iktidarın elindedir. Bu ülkede açlık sınırı 20, yoksulluk sınırı ise 70 bin lira. Halkın büyük çoğunluğu açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çocukları yangın değil, yoksulluk öldürüyor. Devlet, kaynaklarını sermayeye değil çocuklara ayırmalı” diye konuştu.
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