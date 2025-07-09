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İzmir Valisi orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerini adres gösterdi, Cumhurbaşkanlığı 'asılsız iddia' dedi

İzmir Valisi orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerini adres gösterdi, Cumhurbaşkanlığı 'asılsız iddia' dedi

9.07.2025 17:44:00
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Haber Merkezi
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İzmir Valisi orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerini adres gösterdi, Cumhurbaşkanlığı 'asılsız iddia' dedi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte geçen hafta meydana gelen yangınların tamamının elektrik hatlarından kaynaklı olarak başladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise açıklamanın adresini "sosyal medya ve bazı mecralar" olarak değiştirdi, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, geçen hafta İzmir'de yaşanan orman yangınlarının sebebine ilişkin "Ödemiş‘te ve Çeşme‘deki yangınlar ile hafta sonu Seferihisar‘da, daha önce Foça ve Aliağa‘daki yangınlarımızın tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar, otları tutuşturdu ve ormana yayıldı" açıklaması yapmıştı. 

Büyük ormanlık alan kayıplarına yol açan yangın için bugün ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) aksi yönde bir açıklama geldi.  

"Son dönemde orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon ürünüdür" iddiasında bulunulan açıklamada, "Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü, insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar, tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır" denildi.

Tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve meteorolojik koşulların (yüksek sıcaklık, rüzgar, kuraklık gibi) yangınların başlıca sebepleri arasında yer aldığı savunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olay, ilgili kurumlar tarafından soruşturulmaktadır. Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır."

İlgili Konular: #orman yangınları #Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı #izmir valisi

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