İzmir'de 3000 kişi CHP rozeti taktı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:07

Celal Atik Spor Salonu'nda yoğun katılımın olduğu üye katılım törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP genel merkez ve il yöneticileri ile yurttaşlar katıldı.

"İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Ülkenin, AKP iktidarı tarafından yoksullaştırıldığı, yalnızlaştırıldığı ve kutuplara ayrıldığı bir dönemde, sizlerin CHP’ye üye olmaya ve genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Bize katılın' çağrısına uyarak aramıza katılmaya karar vermeniz, İzmir’den Türkiye’ye verilen bir mesajdır.

Bu mesaj, AKP iktidarından ve saray yönetiminden kurtulmak isteyen halkımıza güç, moral ve umut verirken, saltanat sarhoşluğu içinde bulunan iktidar sahiplerinin umutlarını kıran, hayallerini yıkan; baskılarına ve zorbalıklarına son verecek olan bir mesajdır.

İzmir’de il başkanlığımız ile birlikte, tüm ilçe başkanlıklarımızın yürüttüğü saha çalışmalarında, partimize katılmak isteyen, ülkenin geleceği için 'Altı Ok’un çatısı altında mücadele etmek isteyen vatandaşlarımızın inanılmaz bir artış göstermiş olduğuna şahit oluyoruz. Bu artış, halka dokunan ve dürüst politikalarla çözüm üreten CHP’nin, AKP’nin aksine halkı yalnız bırakmamasından ve millete sırtını dönmemesindendir. Tıpkı bugün sizlerin burada oluşturduğu bu eşsiz manzara gibi, her gün gerçekleşen yeni katılımlar bizleri hem gururlandırıyor hem de yaklaşan millet iktidarımıza olan inancımızı artırıyor. Aramıza katılacak tüm yeni yol arkadaşlarımız, bu katılımla birlikte, çıkarsız ve beklentisiz bir şekilde, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesine nasıl ortak olunacağını da gösteriyor."

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Deniz Yücel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün CHP’ye katılacak olan sizler, yetim hakkının hiçe sayıldığı, bir avuç çeteye geleceğimizin satıldığı, saltanat uğruna adaletin yok edildiği saraylılara yandaş olmayı değil; Atatürk’ün ve şehitlerimizin yaktığı bağımsızlık meşalesi sönmesin, Türkiye huzurun, eşitliğin ve hakça paylaşımın ülkesi olsun, ülkede yaşanan tüm acılar son bulsun diye, 'Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek' diyerek gecesini gündüzüne katan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye yoldaş olmayı seçtiniz. İzmir’deki 30 ilçe başkanlığımızın ve il başkanlığımızın, sizlerin de evi olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Biliniz ki, hem parti binalarımızın kapıları, hem de gönül kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açık olacaktır. Kültürlerin kaynaşıp zenginliğimiz, demokrasinin ve çağdaşlığın yükselip aydınlık geleceğimizin habercisi olduğu, Milletvekili olduğunuz güzeller güzeli İzmir’imizde, yeni katılımlarla birlikte şimdi daha güçlü ve daha kararlıyız. Ülkenin yarınları için kurulacak millet iktidarı için, çizdiğiniz yolda, geceli gündüzlü çalışarak, vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğimize, yorulmaksızın çalışacağımıza, bir kez daha söz veriyoruz. Sizlerin huzurunda, partimizin üyesi olmayı seçerek, bugün aramıza katılacak tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Vatan ve millet yolunda, korku ve yorulmak bilmeden çalışacak tüm yol arkadaşlarımız; evinize hoş geldiniz."