CHP'den polis intiharlarına sert tepki: 'İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder?'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis intiharlarına tepki gösterdi. Erkek, "Bir İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder?" diyerek Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
Son dönemde yaşanan polis intiharlarına CHP'den tepki geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösterdi.
Bakan, "Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz. Polisler intihar ediyor Süleyman Soylu! Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar! Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?" dedi.
Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) June 17, 2022
Polisler intihar ediyor Süleyman Soylu!
Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar!
Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?@suleymansoylu @TC_icisleri
Erkek de Soylu'ya tepki göstererek "Bir İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder? Neredeyse her gün bir polis intihara sürükleniyor? Çok üzücü ve düşündürücü" ifadesini kullandı.
Bir İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder? Neredeyse her gün bir polis intihara sürükleniyor? Çok üzücü ve düşündürücü. https://t.co/Sd8WFoQJLN— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) June 17, 2022
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