CHP'den polis intiharlarına sert tepki: 'İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder?'

18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:12

Son dönemde yaşanan polis intiharlarına CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösterdi.

Bakan, "Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz. Polisler intihar ediyor Süleyman Soylu! Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar! Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?" dedi.

Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz.

Polisler intihar ediyor Süleyman Soylu!

Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar!

Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?@suleymansoylu @TC_icisleri — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) June 17, 2022

Erkek de Soylu'ya tepki göstererek "Bir İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder? Neredeyse her gün bir polis intihara sürükleniyor? Çok üzücü ve düşündürücü" ifadesini kullandı.