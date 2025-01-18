İzmir’de ambulans sayısı yetersiz

Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.01.2025 - 04:00

İzmir’de artan nüfusla birlikte ambulans sayısının yetersizliği, sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açıyor. İzmir Büyükşehir CHP Meclis Üyesi Dr. Mustafa Vatansever, İzmir’de ambulans sayısının kent merkezi ve çevresiyle birlikte yaklaşık 120 olduğunu belirterek bunlardan sadece 100’ünün aktif olarak kullanıldığını kaydetti. Vatansever, artan nüfus yoğunluğuna rağmen son 10 yılda 112 acil servis ambulans sayısında değişiklik yapılmadığını vurguladı.

8 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın yeni Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre hasta nakil ambulanslarının üzerindeki ışıklandırmalar ve “ambulans” yazıları kaldırılacak, araçlar gri renge boyanacak. Vatansever, bu değişikliğin özellikle afet ve acil durumlarda büyük sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Yeni yönetmelikte hasta nakil araçlarının kullanım sürelerinin 20 yıla kadar uzatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Vatansever, “Sağlıktan tasarruf ölüm getirir” dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise “Siyasi rant amacıyla ambulanslar bazen hasta nakli veya eli ağrıyan bir vatandaşın taşınması gibi işler için kullanılıyor” uyarısında bulundu.