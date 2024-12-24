İzmir’de büyük FETÖ operasyonu: 31 kişi için gözaltı kararı var

İzmir’de, FETÖ'nün yeniden yapılanması ve FETÖ'ye finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları iddia edilen 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de büyük FETÖ operasyonu: 31 kişi için gözaltı kararı var
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:22

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu iddiasıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında "FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, dağılma sürecinde olan terör örgütünün yeniden yapılanması ve terör örgütüne finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları" tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aranan 4 kişiye yönelik yakalama çalışmaları ile şüphelilerin adreslerindeki arama/el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #FEThullahçı Terör Örgütü #fetö

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