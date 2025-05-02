İzmir’de İmamoğlu için 1 milyondan fazla imza toplandı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:48

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:48

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için CHP tarafından başlatılan imza kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, toplanan imza sayısının 1 milyon 350 bini geçtiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslanoğlu, “İzmir tarih yazıyor! 1.350.000 imzayı aştık Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için başlattığımız imza kampanyasında bizlerle birlikteydi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki imza standımızda omuz omuza, birlikte çalıştık. 250’den fazla noktadaki standlarımızda, binlerce partilimizle sahadayız. Sokak sokak, ev ev; tek yumruk, tek yürek, imza kampanyamızı daha da büyük rakamlara ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yanımızda olan, bize çok büyük destek Ali Mahir Başarır’a ve kampanyamıza gönülden destek veren tüm İzmirli komşularımıza teşekkür ediyoruz. Henüz imza vermeyen tüm yurttaşlarımızı standlarımıza bekliyoruz! Ekrem Başkanımız bu tutsaklıktan kurtulacak. Türkiye çok güzel olacak. Mutlaka kazanacağız” dedi.