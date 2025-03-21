İzmir'de öğrenciler valinin yasağını tanımadı: AKP il binası çevresinde müdahale başladı!

Üniversite öğrencileri Bornova ilçesindeki Büyükpark’ta toplandı, “İsyan devrim özgürlük”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları attı. Emniyet, Bayraklı’daki AKP il binası çevresinde gençlere müdahaleye başladı.

İzmir'de öğrenciler valinin yasağını tanımadı: AKP il binası çevresinde müdahale başladı!
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:52

İzmir Valiliği’nin 5 günlük eylem, gösteri yasağına rağmen kentte eğitim gören üniversite öğrencileri Bornova ilçesindeki Büyükpark’ta toplandı.

Gençler, “Hükümet istifa”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “İsyan devrim özgürlük”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Küçükpark’a yürüdü.

Burada sloganlarına devam eden öğrenciler Bayraklı Deprem Anıtı’na yürüyüşe geçti. 

AKP İL BİNASI ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Emniyet'in Bayraklı’daki AKP il binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Son olarak, AKP il binasının olduğu Bayraklı Manas Bulvarı'nda polis müdahalesi başladı.


Etiketler: #İzmir #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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