ODTÜ'lü öğrencilerin boykot kararına İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden destek

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:15

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ öğrencilerinin aldığı ders boykotu kararı sonrası İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencilerinden de destek geldi.

DEÜ Tırnaztepe Kampüsü içindeki Merkez Yemekhane’de buluşan öğrenciler “Hükümet istifa”, “Hak hukuk adalet”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Direne direne kazanacağız”, “Her yer İstanbul her yer direniş” sloganlarıyla statta kadar yürüdü.

Burada yapılan forumda ODTÜ’lü öğrencilerin çağrısına karşılık vererek derslere girmeme kararı alan öğrenciler Buca’ya doğru yürüyüşe geçti.

Kampüs çıkışına TOMA'lar konuşlandırarak bariyer kuran polis, kampüsten çıkmak isteyen öğrencilere müdahale etti. Yaralanan öğrencilerin olduğu görüldü.