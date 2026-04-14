İzzet Ulvi Yönter paylaştı sildi: 'Ateşlerden doğacağım'

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Yönter, Instagram hesabından, kendisiyle birlikte MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Sertel Selim'in yer aldığı bir fotoğraf eşliğinde "Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' sözlerini içeren bir şarkıyı 'hikaye' olarak paylaştı.

Ancak Yönter, MHP yönetimine yönelik yapıldığı iddialarına neden olan bu paylaşımını daha sonra sildi.

NE OLMUŞTU?

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından partisinin genel başkan yardımcılık görevinden istifa etmişti. Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelerle ima ettiği ismin de Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız olduğu iddia edilmişti.