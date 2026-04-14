İzzet Ulvi Yönter paylaştı sildi: 'Ateşlerden doğacağım'

14.04.2026 13:07:00
Haber Merkezi
İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı ve kısa süre içinde sildiği “Ateşlerden doğacağım” ifadeli paylaşım, MHP’ye yönelik bir mesaj içerip içermediği tartışmalarına neden oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Yönter, Instagram hesabından, kendisiyle birlikte MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Sertel Selim'in yer aldığı bir fotoğraf eşliğinde "Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' sözlerini içeren bir şarkıyı 'hikaye' olarak paylaştı.

Ancak Yönter, MHP yönetimine yönelik yapıldığı iddialarına neden olan bu paylaşımını daha sonra sildi. 

NE OLMUŞTU?

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından partisinin genel başkan yardımcılık görevinden istifa etmişti. Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelerle ima ettiği ismin de Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız olduğu iddia edilmişti.  

 

 

MHP’de Yönter krizi: ‘Bahçeli biletini kesti’, parti içinde hesaplaşma başladı! İzzet Ulvi Yönter’in MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifası, MHP’de uzun süredir biriken iç gerilimi açığa çıkardı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yönter için “biletini kestiği” ve tamamen siyaset dışına itmeye hazırlandığı kulislere yansırken; Yönter’in beklediği teşkilat desteğini bulamaması, yalnızca sınırlı sayıda il başkanının arkasında durması ve parti içinde oluşan güçlü karşı blok sürecin seyrini belirledi. “Bahçeli sonrası” hesapların erkene çekildiği iddiaları gündeme gelirken, gelişmenin yalnızca MHP içi dengeleri değil, AKP-MHP ilişkilerini ve bürokrasideki güç paylaşımını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Son dakika... MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine atanan isim belli oldu Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar, İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'İzzet Ulvi Yönter' açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İzzet Ulvi Yönter hakkında konuşan öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Beklediğim bir durumdu" dedi.