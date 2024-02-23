Jakuzide çektiği videoda ‘lan fakirler’ demişti: Eski AKP yöneticisi Şanlıurfa'da meclis üyesi adayı oldu

Jakuzide çektiği videoda "Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin" diyen ve gelen tepkiler sonrasında Urfa İl Gençlik Kollar başkanlığından istifa eden Mehmet Salih Saraç, AKP'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:39
Abone Ol google-news

AKP, 31 Mart seçimlerinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı yeniden aday gösterdi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Belediye Meclis üyesi adayları da belli oldu. AKP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde jakuzide çektiği videoda “Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin, tamam mı?" diyen Mehmet Salih Saraç da yer aldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Tepkilerin ardından istifa eden Saraç, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir. Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim. Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum."


AKP haberleri Şanlıurfa haberleri Tepki haberleri

İlgili Haberler

Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa

Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa
Yeniden Refah Partisi bir ilçede seçime giremiyor

Yeniden Refah Partisi bir ilçede seçime giremiyor
Riva Deresi AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nin rant kapısı oldu!

Riva Deresi AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nin rant kapısı oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'

Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı

AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…

İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…
Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk
Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?

Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?