Jakuzide çektiği videoda ‘lan fakirler’ demişti: Eski AKP yöneticisi Şanlıurfa'da meclis üyesi adayı oldu

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:45

AKP, 31 Mart seçimlerinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı yeniden aday gösterdi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Belediye Meclis üyesi adayları da belli oldu. AKP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde jakuzide çektiği videoda “Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin, tamam mı?" diyen Mehmet Salih Saraç da yer aldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Tepkilerin ardından istifa eden Saraç, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir. Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim. Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum."