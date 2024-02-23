Riva Deresi AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nin rant kapısı oldu!

Yerel seçime sayılı günler kala AKP'li belediyeler tartışmalı uygulamalarla gündemden düşmüyor. Çekmeköy Belediyesi, Riva Deresi kıyısında bulunan ve bir kısmı dere yatağından elde edilen bir parseli 52,4 milyon muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:05
Riva Deresi AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nin rant kapısı oldu!
Abone Ol google-news

Gebze’den doğan, Pendik ve Çekmeköy’den geçerek Beykoz’un kuzeyinden Karadeniz’e dökülen Riva Deresinin havzasındaki Ömerli Mahallesi, AKP’li Çekmeköy Belediyesi için adeta rant kapısı oldu. Bir tarafı orman diğer tarafı Riva Deresi ile çevrili bölgede son yıllarda çok sayıda havuzlu villalar yapıldı. Çekmeköy Belediyesi, bir kısmı Riva Deresi’nin ıslahı ile elde edilen 180 ada 5 parseli, 52 milyon 423 bin 300 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Yerel seçime sayılı günler kala satışa çıkarılan, 10 bin 485 metrekarelik parselin ihalesi 12 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Ayrıca söz konusu arsanın imar durumunun ‘tarım arazisi’ olması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Çekmeköy Belediyesi, söz konusu parselin yakın komşuluğunda bulunan bir çok parseli de geçtiğimiz yıllarda satışa çıkarmıştı.

YABANCILARA ‘ÇAĞRI’ GİBİ İLAN

Söz konusu satış ilanında yer alan yabancılarla ilgili düzenleme adeta çağrı niteliğinde. Arsayı almak isteyecek yabancılar için yapılan düzenlemede,  “Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir” ifadeleri yer aldı. 

AKP’li Ahmet Poyraz’ın 15 yıldır Başkanlığını yürüttüğü Çekmeköy Belediyesi’nin son 10 yılda, Ömerli Mahallesinde satışa çıkardığı parseller şunlar:

3 ada 48 parsel 6 bin 956 metrekare

112 ada 5 parsel 3 bin 100 metrekare

7 ada 34 parsel 3 bin 507 metrekare

7 ada 33 parsel 9 bin 61 metrekare

175 ada 3 parsel 5 bin 64 metrekare

170 ada 2 parsel bin 986 metrekare

119 ada 8 parsel 6 bin 840 metrekare

119 ada 13 parsel 5 bin 441 metrekare

109 ada 25 parsel 8 bin 211 metrekare


Rant haberleri AKP haberleri Çekmeköy Belediyesi haberleri

İlgili Haberler

Riva Deresi tartışması büyüyor: '6 aydır bilgi verilmiyor'

Riva Deresi tartışması büyüyor: '6 aydır bilgi verilmiyor'
Riva deresi ölü balık akıyor

Riva deresi ölü balık akıyor
İYİ Partili Kavuncu, Riva Deresi’nde incelemelerde bulundu

İYİ Partili Kavuncu, Riva Deresi’nde incelemelerde bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'

Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday'
Reyting sonuçları 22 Şubat 2024 Perşembe… İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda reyting sonuçları

Reyting sonuçları 22 Şubat 2024 Perşembe… İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda reyting sonuçları
17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?

17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
Sabahın Sultanı Seda Sayan Aslı kimdir? Aslı ile Kayahan barışacak mı?

Sabahın Sultanı Seda Sayan Aslı kimdir? Aslı ile Kayahan barışacak mı?
CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!

CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!
RTÜK’ten ‘reklam’ kararı! ‘1 saatlik zaman diliminde yayımlanabilecek azami reklam süresi…!

RTÜK’ten ‘reklam’ kararı! ‘1 saatlik zaman diliminde yayımlanabilecek azami reklam süresi…!