Jandarma komutanına küfür eden AKP'li aday için ihraç süreci başladı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 22:14

Güncelleme: 24.02.2024 - 22:14

Hacıabdullah belediye başkanı adayı Babaoğlan Altun, geçen günlerde belde sakinlerinin katıldığı bir toplantıda konuşma yapmış ve konuşması sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanmıştı.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI

Altun'un konuşması sırasında jandarma komutanına küfür ettiği programın ardından AKP Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." demişti.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” demişti.

Daha önce de Balıkesir Bandırma'dan aday olan AKP eski milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, tarla fiyatları üzerinden tartıştığı vatandaşa "nah" çekmişti.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale de vatandaşlara hitap ettiği sırada küfür etmişti. Kale, konuşmasında, "Başka birisi olsa kapıyı üstüne kitler, s.... eder" ifadelerini kullanmıştı.