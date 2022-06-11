Jandarmadan 'Ateşin Çocukları' operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, PKK'nin şehir yapılanması olduğu belirtilen "Ateşin Çocukları" isimli yapılanmaya yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, sık sık terör örgütüne yakın yayın organları üzerinden ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri üstlendiğini açıklayan "Ateşin Çocukları" isimli oluşuma yönelik operasyon başlattı.
Terör örgütü PKK/KCK'nin şehir yapılanması içerisinde olduğu belirtilen yapılanmaya yönelik Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen Mersin merkezli operasyonlarda, 26 kişi ikametlerinde yakalandı.
Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak amacıyla bulundurulan 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirildiği aktarıldı.
Video Haberler
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu