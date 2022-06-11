Jandarmadan 'Ateşin Çocukları' operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:37

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, sık sık terör örgütüne yakın yayın organları üzerinden ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri üstlendiğini açıklayan "Ateşin Çocukları" isimli oluşuma yönelik operasyon başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK'nin şehir yapılanması içerisinde olduğu belirtilen yapılanmaya yönelik Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen Mersin merkezli operasyonlarda, 26 kişi ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak amacıyla bulundurulan 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirildiği aktarıldı.