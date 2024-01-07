KA.DER'in kadın listesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasında

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:36

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:44

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ka.Der Başkanı Nuray Karaoğlu'nun yerel seçimlerde daha fazla sayıda kadın aday gösterilmesi talebi üzerine Ka.Der’in “Siyaset Okulu”na katılan kadınların listesini istedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der) Başkanı Nuray Karaoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, kadınların siyasal alanda eşit temsil edilmemesinin altını çizerek, taleplerini anlattı.

'SİYASET OKULU'NA KATILAN KADINLARIN LİSTESİ ÖZGÜR ÖZEL'İN MASASINDA”

KA.DER’in "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kadınlar için yakın dönemde Manisa, Mersin, Doğubeyazıt, Tunceli, Gaziantep, Ankara, İstanbul’dan sonra İzmir’de düzenlediği “Siyaset Okulu”nun çalışmalarını anlatan Nuray Karaoğlu, siyaset okuluna katılan kadınların temsil açısından partilerinde daha çok fark edildiğini ve siyaset okuluna ilgiyi arttırdığını dile getirdi.

Ka. Der Başkanı Karaoğlu'nun anlattıklarını dinleyen CHP Lideri Özgür Özel, “Siyaset Okulu”na katılan kadınların listesini istedi. Karaoğlu ise Özel'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, kadınların bulunduğu listeyi kendisine takdim etti.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)’in "UN Women Türkiye", İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteklediği "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen 300 den fazla kadının bu programa katıldığını ve Ka.Der’in bu alanda 27 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Karaoğlu; “söylemlerinde kadınlara daha fazla yer vereceklerini, eşit temsile önem verdiklerini bildiren; ancak bu konuda kadın aday bulmakta güçlük çektiklerini iddia eden tüm siyasi partilerin Ka.Der’in aday adayı havuzundan talep ettikleri takdirde faydalanabileceklerine de belirtti.

ÖZEL’E “EŞİT TEMSİL” ÇAĞRISI

CHP Lideri Özel ile görüşmesinde; kadınların eşit temsil talebi ilgili hazırladıkları raporu siyasi partilere takdim ettiklerine değinerek, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 19 yerel seçimde seçilen 32 binden fazla belediye başkanının sadece 150'sinin kadın olduğunu vurgulayan Karaoğlu, yerel seçimlerde kadınların eşit temsil edilmediğini kaydederek şöyle devam etti “Trajik ama gerçek olan bu tablo siyasette kadının eşit temsiline değil, “temsili” olarak kadının varlığına işaret ediyor. 2024 seçimlerinde açıklanan aday oranları partinizin tüzüğünde yazan yüzde 33 cinsiyet kotasının da oldukça altındadır. En temelden, yani kendi siyaset aracımız olan partilerden eşit temsili uygulamaya başlamazsak toplumda bir fark yaratamayacağımız çok açık…”

“ERKEKLEŞEN ÜLKE SİYASETİNİN KODLARI DEĞİŞMELİ”

Özel’e hegemonyayı birlikte, kırmalıyız, çağrısı yapan Karaoğlu: ”Her geçen gün daha da erkekleşen ülke siyasetinin kodları değişmeli. Evet, bu mümkün; bu çağrıya karşılık vermeyenlere rağmen mümkün. Türkiye’de kadınların toplumsal hayattan ve siyasetten dışlanması, siyasal alanda kadın sesine tahammülün olmaması, siyasal zeminde yer almalarının engellenmesi daha fazla sürdürülebilir değil. Siyasette eşitsiz tavır, kadınların bu alanda ayrımcılığa uğramaları, daha fazla katlanılır değil. Bu yüzden Ka.Der’in kurulma sebebi ve yaptığı çalışmaların ana eksenine bakarsak siyasette kadının eşit temsil hakkı sağlanabilirse toplumda da eşit haklarımızın mümkün olduğunu söylüyoruz. Kadınların eşit temsilinin sağlanması sadece Ka.Der’in, sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların değil siyasette söz sahibi olan bütün partilerin mücadele alanı olmalıdır. Ancak eşit temsil sağlandığında gerçek demokrasiden bahsedebilir, toplumun her kesimiyle eşit bir yönetim şekli oluşturabiliriz” sözleriyle beklentilerini sıraladı.

KADINLAR, ÖZEL'İ DEĞİŞİMİN KİLİDİNİ AÇMAYA DAVET ETTİ

Görüşmede CHP Lideri Özel’e “Partinizde değişim ve dönüşüm sloganıyla oluşturduğunuz yeni dönemde, bir lider olarak sizi değişimin kilidini açmaya tüm kadınlar olarak davet ediyoruz.” şeklinde konuşan Ka.Der Başkanı Karaoğlu, devamında ise şunları dile getirdi:”Bu nedenle yerel seçimlerde partinize çeşitli kademelerde aday adaylığı için başvuran kadınlara, sırf kadın olduğu için değil; gerçekten liyakatli oldukları ve bu şekilde eşitliği sağlayabileceğiniz için yer vermeniz, ülkemizde değişim ve dönüşümün gerçekleşmesinde ön açacaktır. Partinizde değişim ve dönüşüm sloganıyla oluşturduğunuz yeni dönemde, bir lider olarak sizi değişimin kilidini açmaya tüm kadınlar olarak davet ediyoruz.”