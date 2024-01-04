Son dakika... Özgür Özel duyurdu: CHP, 14 Ocak’ta ‘anayasa mitingi’ düzenleyecek

Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:21

Güncelleme: 04.01.2024 - 19:10

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "ikinci ihlal" kararının hukuki değeri olmadığını belirterek, karara uymaması tepkilere neden oldu.

Kararın ardından toplanan CHP Parti Meclisi'nde (PM) gündem maddesi Can Atalay hakkındaki karar oldu. PM toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara sert sözlerle yüklendi.

Can Atalay'ın tutukluluğun devam etmesini ve kararları eleştiren Özel, bunu 'sivil darbe girişimi' olarak niteledi.

Özel, Gezi yargılamalarında Erdoğan'ın 'talimatı' olduğunu savunarak "Gezi davası Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır, siyasi kan davasıdır, Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi davası kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdıkları davadır" diye konuştu.

YILMAZ TUNÇ'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Anayasa'daki 153'üncü maddeyi anımsatan Özel, "Birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerine aldıkları anayasanın bir maddesini hiç saymadır. O maddei 153. maddedir. '153 benim için yok hükmündedir' deyip 153. maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına 5 hakim yapmıştır ama sonra o karara sahip çıkınca Erdoğan anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir. Bugün de Erdoğan'ın atadığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı hatırlatıp 'Meclis'in önündedir' diyerek darbe girişiminin yaverliğine, darbenin komutanın yaveri olduğunu itiraf etmiştir" dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tehlike şudur. Bugün 153. maddeyi yırtıp atılmasına ses çıkarmazsanız, bir gün gelirler 75. maddeyi yırtıp atarlar, biz milletvekili, sayın Bahçeli milletvekili falan olmaz. Bugün anayasa mahkemesi yok hükmündeyse, yarın 75. maddeyi atarlar Millet Meclisi yok hükmünde olur."

MECLİS'E OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

Meclis'i 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağıran Özel, "Elimde tüm muhalafet partilerinin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri CHP ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti tarafından imzalanan İYİ Parti ve Dem tarafından da toplanıldığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00'te Genel Kurulu toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. TBMM'yi kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimine karşı olağanüstü toıplantıya çağırıyoruz" dedi.

'ANAYASA MİTİNGİ' DÜZENLENECEK

Özeli tüm parti ve yurttaşlara seslenerek mitinge davet etti. Özel şunları söyledi:

"Ayrıca CHP olarak, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa en yürekten katkıyı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimize, demokrasiye, anayasaya sahip çıkacağımız büyük miting için, 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz."