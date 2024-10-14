Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:27

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplanacak.

Toplantıda iç ve dış politikadaki konuların yanı sıra peş peşe gelen ve toplumda büyük tepkiye neden olan kadın ve çocuklara yönelik suçların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konusunda bir sunum yapacağı ve Türkiye’nin sosyal risk haritasını çıkarma çalışmalarını paylaşacağı öngörülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise toplumdaki cezasızlık 'algısının' ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar ve yakında TBMM’ye sunulacak 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerine bilgi verecek.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARI YENİDEN ELE ALINACAK

Toplantıda ayrıca, taklit ve tağşiş yapan firmalara verilecek cezaların yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği de tartışılacak.

EKONOMİ GÜNDEMDE

Hükümetin ekonomi politikaları, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularında gelinen son durum da masada olacak.

Ayrıca suç örgütlerine karşı alınan önlemler de toplantının bir diğer başlığı olacak.

Bunun yanı sıra, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları da gündemde olacak. İsrail’in işgal politikalarına karşı atılacak adımlar ve barışa yönelik stratejiler değerlendirilecek.