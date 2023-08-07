Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 08:17

Güncelleme: 07.08.2023 - 08:17

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Saray'da bir araya gelecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

TAHIL ANLAŞMASI

Haber Global'in aktardığına göre; kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCININ ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı.

Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞAA SÜRECİ

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kuran'a yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Terör örgütü mensuplarının Erdoğan'ı hedef alan eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.