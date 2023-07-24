Gözler Kabine'de... Gündemde Körfez turu ve ekonomi var

Meclis'in tatil edilmesinin ardından ilk kabine bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olurken ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:30
Gözler Kabine'de... Gündemde Körfez turu ve ekonomi var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine toplantısında, öncelikli gündem dış politika olacak. Geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. 

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

 


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