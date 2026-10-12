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Kabine toplandı: Erdoğan'ın masasında 'fon krizi' var

Kabine toplandı: Erdoğan'ın masasında 'fon krizi' var

12.10.2026 16:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kabine toplandı: Erdoğan'ın masasında 'fon krizi' var

Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen "Fon Koordinasyon Kurulu" toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saray'daki toplantı saat 14.40'ta başladı.

Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.

GÜNDEMDE SÜREÇ DE VAR

Kabine toplantısında iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç de ele alınacak.

Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütü PKK'nin silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporları değerlendirilecek.

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Kabine Toplantısı

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