Kabine toplandı: Masada neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konuları ele alınacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti!
- En dağınık kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Volkan Demirel'den boşanma iddialarına yanıt
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!