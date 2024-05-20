Kabine toplandı: Masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:05
Kabine toplandı: Masada neler var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konuları ele alınacak. 


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