Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda dış politika başlıkları ön planda olacak.

ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak.

Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ FİİLİ TIKANMANIN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkilerinde güncel duruma mercek tutulacak. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikasının mevcut verileri masada olacak.

ERDOĞAN'IN KAZAKİSTAN ZİYARETİ

Kabinede Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımalarına da parantez açılacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar, hem ikili temasların yansımalarına masaya yatırılacak.

'SÜREÇ'TE GELİNEN SON DURUM

İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Güvenlik birimlerinden gelen rapor sonrasında meclis çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyon gözden geçirilecek.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM FAALİYETLERİ

Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı.

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde alınan güvenlik tedbirlerine de mercek tutulacak.