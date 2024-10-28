Kabine toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:33

Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Saray'da toplanacak.

TUSAŞ SALDIRISI

Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar olacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirilecek.

ENFLASYON HEDEFİ

Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınacak.