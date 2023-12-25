Kabine toplantısı ne zaman? Kabine topantısı saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
Son toplantı 6 Aralık tarihinde düzenlenmişti. Asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konular kabine toplantısının gündeminde. Böylece yılın son Kabine toplantısı da gerçekleşmiş olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman,saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
Senenin son Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Toplantıdan çıkacak olan kararlar milyonlarca yurttaşın dikkatini çekiyor. Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yoğunluğundan kaynaklı olarak 18 Aralık'ta yapılması beklenen toplantı gerçekleşemedi. Vatandaşların gözleri 25 Aralık Pazartesi gününde! Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı takvimine göre iki haftada bir düzenlenmekte olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yoğunluğu sebebiyle 18 Aralık günü gerçekleşememişti. Yeni toplantının ise 25 Aralık günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.
KABİNENİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?
Kabinenin gündem olarak asgari ücret,terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e karşı olan saldırıları, emekli ve memur maaşları gibi başlıkları değerlendirmesi bekleniyor.
Gündem başlıklardan olan asgari ücret hakkında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam etmekte olduğu için gerçekleşecek olan yeni Kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir karar çıkması beklenmiyor. Kararın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından sonra alınacak olması bekleniyor.
Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.
SON GERÇEKLEŞEN KABİNE TOPLANTISI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI
6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;
"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."
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