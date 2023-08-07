Son dakika... Erdoğan, ‘Akbelen’deki direnişi hedef aldı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz

Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:50

Güncelleme: 07.08.2023 - 19:56

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda direniş gösteren bölge halkı ve yaşam savunucularını hedef aldı.

'KAMPANYALARI AĞAÇ SEVGİSİYLE İZAH EDEMEYECEĞİMİZ AÇIKTIR'

Akbelen'deki direnişi "provokatif eylem" olarak niteleyen Erdoğan, "Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, fındık alım fiyatı Giresun için 84 lira, Revant için 82,50 lira olarak belirlendi. Erdoğan, alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verileceğini bildirdi.

Kabine toplantısı ardından açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralana vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa zaman bizden yanadır, zaman Türkiye'nin yanındadır diyerek yola devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel lige yükselmiştir.

Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.

Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır.

Biz çevreci görünümlü marjinallerle ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz. Muğla onların yönetiminde. Soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz? Çıkın açıklayın. Ama biz AK Parti iktidarı olarak milyarları aşan ağaç dikimi yaptık.

Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimleriz üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.

Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır."

Ayrıntılar geliyor...