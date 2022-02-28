Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna- Rusya savaşı, koronavirüs ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından konuşan Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşmüştür" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşından 28 Şubat'a, elektrik faturalarından lisans öğrencilerinin burslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, elektrik faturaları hakkında yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. Erdoğan, ''Meskenler ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'de yüzde 8'e düşürülmüştür'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- 28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarındandır.
- Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala alamayanlar olduğunu anlıyoruz.
- Rabbimdan ülkemizden ülkemizi bir daha darbelerle, vesayetle imtihan etmemesini diliyorum.
UKRAYNA AÇIKLAMALARI
- Asırlık geçmişe sahip küresel yönetim sistemi çökmektedir.
- Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyen diğer ülkelerin kirli yüzleri artık tüm çıplaklığıyla ortadadır.
- Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı Irak, Suriye, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz'den Balkanlara kadar her hadisede gösterdik. Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalogla çözmeleri çağrısında bulunduk.
- Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği doğrulayan bir mahiyettedir. Sorunun sebebi olan ülkelerin aynı zamanda BM'deki hakemlik ve çözüm mevkilerinin sahibi olmaları işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.
- (Rusya-Ukrayna) Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz.
- Karadeniz'in kuzeyinde, her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya, sorunları diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunduk.
- NATO liderler zirvesi başta olmak üzere her platformda ülkemizin bu meseleye bakışını ifade ediyoruz.
- Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza ikazlarımızı yaptık. 22 Şubat'ta, Ukrayna'nın doğusundaki yurttaşlarımıza süratle bölgeden ayrılma çağrısında bulunduk.
- Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya'ya sonra ülkemize getirecek bir çalışmanın içerisindeyiz.
- Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.
- Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız.
- Türkiye BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı korumlar içerisindeki sorumlulukları yerine getirmiştir, bundan sonra da yerine getirecektir.
- Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçeriz.
- Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.
ELEKTRİK FATURALARI VE BURS AÇIKLAMASI
- Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşmüştür.
- Mesken abonelerine yıllık 7 milyar daha az fatura ödemeleri temin edilmektedir.
- Lisan öğrencilerine verdiğimiz bursu 750 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz.
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