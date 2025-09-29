Erdoğan'dan 'Boeing' açıklaması: 'Uçak almak bakkaldan süt almaya benzemez'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından da değerlendirmelerde bulunarak, "Türk-Amerikan topluluğunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerine, düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele aldık" dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2025

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saat 15.30’da başlayan ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle oldu:

"Üniversite gençlerimizi İŞKUR programından yararlandırmak için sayıyı 150 bine yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

İsrail’in engelleme çabalarına rağmen Genel BM Kurula'a Filistin Davası damgasını vurmuştur. İki devletli çözüm konferansına ilgi çok büyük olmuştur. 13. defa Genel Kurul'a hitap ettim. Konuşmamızda artık vahşete evrilen kıyıma vurgu yaptık. Buradaki kıyımı fotoğraflarla ortaya koyduk. Ülkemizin duruşunu çok net biçimde gösterdik."

ABD ZİYARETİ DEĞERLENDİRMESİ: 'YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARINI ANLATTIK'

ABD ziyaretine ilişkin konuşan ve muhalefete yüklenen Erdoğan, "New York'taki temaslarımızın ardından Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik.

Türk-Amerikan topluluğunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerine, düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele aldık.

Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemesinin tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyordu ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla sıvayamazlar. Hakikatin üstünü örtemezler.

Trump ile görüşmelerimizin olumlu sonuçlarını ilerideki günlerde göreceğimize inanıyorum.

Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık ne Marmaray olurdu, ne İstanbul Havalimanı olurdu, ne TOGG olurdu, ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının ne de Gabar'daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu. Bunların ülke ve millet hayrına bir cümle kurması ontolojik olarak mümkün değildir" dedi.

'225 BOEİNG' YANITI

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı "Boeing alınacak" iddiasını yalanlayan ancak Trump ile görüşmesinde 225 Boeing'in alımına yönelik anlaşmaya imza atan Erdoğan, "Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor" diye konuştu.

KONUT İNŞASI 'MÜJDE'SİNDE '3 ÇOCUK' AYRINTISI

6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için söz verilen konutların inşasını tamamlayamayan hükümetin yeni TOKİ kararını da duyuran Erdoğan "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Gençlere, 3 çocuğu olan ailelere, şehit ve gazi ailelerine öncelik vereceğiz. Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.