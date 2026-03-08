Kabine yarın toplanıyor: Kuzey Kıbrıs'ta konuşlandırılan F-16’lar gündemde!

ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim Ankara tarafından yakından takip edilirken, bölgedeki son gelişmelerin Kabine toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

HATAY'A DÜŞEN FÜZE DE GÜNDEMDE

Son günlerde yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri, İran’dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi olmuştu. Söz konusu füze hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken, olayın ardından Ankara ile Tahran arasında diplomatik temas kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin provokasyonlara karşı temkinli bir politika izlediğini belirterek, “Kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz” ifadelerini kullanmıştı.

İran yönetiminden ise Türkiye’ye yönelik bir saldırı niyetleri olmadığı yönünde mesaj geldi. Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik tutumu da Kabine’de değerlendirilecek.

KUZEY KIBRIS'TA KONUŞLANDIRILAN F-16

Öte yandan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da toplantının gündeminde olacak. Bu kapsamda, KKTC’de F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının konuşlandırılmasına yönelik planların yöntem ve zamanlaması değerlendirilecek.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ DE MASADA OLACAK

Kabine toplantısında savaşın Türkiye ekonomisine olası etkileri de masaya yatırılacak. Özellikle enerji fiyatları ve bölgesel risklerin dezenflasyon sürecine etkisi ele alınacak. Olası ekonomik risklere karşı alınabilecek tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanması bekleniyor.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kabine üyelerine kapsamlı sunum yapacağı belirtiliyor.