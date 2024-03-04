Kabinesi toplantısı bugün: Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Saray'da yapılacak. Toplantıda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele, 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvimin de ele alınması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:21
Kabinesi toplantısı bugün: Gündemde hangi konular var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler de görüşülecek.

Ekonomideki yol haritası, Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES ÇABALARI

Dış politikada da ana gündem Gazze. İsrail'in saldırılarını durdurmak ve kalıcı bir ateşkes için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi toplantıda masada olacak.

F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmenlerin de gözü bu toplantıda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'na işaret etmişti.

Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.


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