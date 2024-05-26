'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı

AKP’nin köpeklerin uyutulmasını kapsayan yasal düzenlemeye ilişkin Devlet Bahçeli’nin, “Kaç saat uyutacaklar, bunlar belirsiz” demesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:53
'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı
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Köpeklerin uyutulmasını kapsayan AKP’nin ‘başıboş köpek düzenlemesi’ adı altında hazırladığı yasal düzenlemeyle ilgili tartışmalar sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yasal düzenlemeye ilişkin sözleri dün gündem oldu.

Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor" dedi.

MHP liderinin sözleri sonrası CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Devlet Bahçeli’ye bir çağrıda bulundu.

Tanju Özcan, “Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti vekilleri uyutmak derken, öldürmeyi kastediyor” dedi.

“TÜRKİYE SİZE MİNNETTAR KALIR…”

İşte Tanju Özcan’ın paylaşımı:

“Sayın Devlet Bahçeli, Bu Kanun Teklifi’ni veren AK Parti vekilleri, süreli uyutmaktan bahsetmiyorlar. Onlar hayvanları sonsuza kadar uyutalım derken öldürmeyi kastediyorlar. Kısırlaştırma bu işin tek çaresi fakat birçok belediyenin kısırlaştırma merkezi yok. Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır.


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