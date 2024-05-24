Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, savcılığa ifade verdi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen üç isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:58
Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!
Abone Ol google-news

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçında Fenerbahçe, 1-0 üstünlük sağladı. Oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin, sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazga Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.

3 İSİM İFADE VERMEYE GELDİ

Olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal savcılıkça ifadeye çağrıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Belgü, Karanlık ve Kartal, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından, haklarında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Fenerbahçeli isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ertuğrul Karanlık haberleri Hulusi Belgü haberleri Emre Kartal haberleri fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Derbi haberleri

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu: 'Real Madrid onu sık sık oynatırsa...'

Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu: 'Real Madrid onu sık sık oynatırsa...'
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Karabağlar Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Karabağlar Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?
Adana’da şok olay: Baba, uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldürdü!

Adana’da şok olay: Baba, uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldürdü!
Filmlere konu olmuştu: Azaria bebeğin sırrı çözüldü

Filmlere konu olmuştu: Azaria bebeğin sırrı çözüldü
Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi

Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi