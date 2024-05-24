Fenerbahçeli isimler adli kontrolle serbest!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, savcılığa ifade verdi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen üç isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçında Fenerbahçe, 1-0 üstünlük sağladı. Oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin, sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazga Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.
3 İSİM İFADE VERMEYE GELDİ
Olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal savcılıkça ifadeye çağrıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Bugün ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Belgü, Karanlık ve Kartal, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından, haklarında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
Fenerbahçeli isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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