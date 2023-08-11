Kaçak lisede Said Nursili eğitim

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı “Çocuk Evlerinde” kalan devlet korumasındaki çocukların, Nur Cemaatinin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili olan Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği eğitim kampına alınması tepki toplamıştı.

O vakfın, kaçak “lise eğitimi” verdiği ortaya çıktı. “Külliye” adı altında hafızlık ve “İslami ilimler eğitimi” veren vakıf, lise eğitimini ise “3 yılda, örgün olarak” verdiklerini iddia ederken, derslerin “Anadolu lisesi statüsünde” olduğunu öne sürüyor.

DİPLOMA DA VERIYOR

Ayrıca diplomanın ise “açık lise diploması olarak verildiği” belirtiliyor. “Külliye”nin internet sitesinde, eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup olmadığı ise belirtilmiyor.

Vakıf, lise eğitimi kapsamında matematik, coğrafya gibi standart derslerin yanı sıra dini ağırlıklı dersler de okutuyor. Bu kapsamda fıkıh, metin tahlilleri, siyer gibi dersler müfredatta gözüküyor.

ATATÜRK DÜŞMANI

“Metin tahlilleri” dersinde ise kaynak kitaplar olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Nursi’nin kitapları okutuluyor. Örneğin kaynak kitaplardan birinin adı “Risalei Nur’dan Akaid İbadet.” “Dini” ibareli tüm derslerde, öğrencilerin Nursi’nin yazdığı kitaplardan sorumlu olduğu belirtilen eğitimde, “Risalei Nur’u tanıtan, çözümleyen, öğretilerini anlatan ve alt mesajlarını inceleyen” dersler genel eğitimi oluşturuyor.