AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül'den Said Nursi anması

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’yi andı. Nursi’nin Şanlıurfa hakkında söylediği bir sözü alıntılayan Beyazgül, “Asrın büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’yi vefatının yıldönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, “Said Nursi, Abdülhamid döneminde akıl sağlığı yerinde olmadığından birtakım işlemler yapılan birisi. Milli Mücadele’ye ve Atatürk’e karşı çıkmış tescilli bir vatan haini. Anılması Cumhuriyete ve kurucu kadrolara karşı çıkmak demektir” dedi.

(Hüsnü Bozkurt)

AKP’li isimlerin sürekli bu gibi anmaları yaptığını anımsatan Bozkurt, “Bunun asıl amacı kurucu felsefeyle hesaplaşmaktır” ifadelerini kullandı. Bozkurt, “ADD olarak Said Nursi gibi vatan hainlerini ananları ve bunların okullarda gösterilmesini onaylamıyoruz” diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Şanlıurfa’daki sel felaketinde Abide Kavşağı’ndaki ölümlere değinerek “Suyu boşaltmaya 2 pompa bulamayan belediye başkanının bu paylaşımdaki niyeti çıkacak tartışmanın arkasına saklanıp beceriksizliğini örtbas etmektir” dedi.

(Mustafa Adıgüzel)

Adıgüzel, “Anadolu halkının bu kadar kötü tecrübeden sonra bunlara karnı tok. Artık yönetenler, itikatla değil liyakatle, ilim ve irfan süzgeci ile vicdan süzgecinden damıtılarak seçilecek” ifadelerini kullandı.