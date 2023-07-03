KA.DER, 2024 yerel seçimlerinde aday olacak kadınlar için 'Siyaset Okulu' düzenliyor

Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:07

Güncelleme: 03.07.2023 - 22:07

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin, "UN Women Türkiye" iş birliğiyle yürüttüğü "Kadın Liderler" programı kapsamında "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Bu çerçevede KA.DER, Türkiye'de yerel seçimlerde aday olacak kadınlar için UN Women tarafından küresel olarak geliştirilen Siyasi Liderlik ve Adaylık Eğitim Programı'nı uygulayacak.

Eğitim, yüz yüze ve hibrit olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenecek. 7 bölgede yapılacak olan program kapsamında her bölgeyi temsil edecek iller belirlenecek.

Toplamda 250 kişiye yer verilecek olan eğitime katılım sayısı, bölgelere göre değişiklik gösterebilecek. 2024 yerel seçimlerine hazırlık niteliği taşıyan program, kadınların siyasi hayatta güçlenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Ayrıca siyasi kurum ve süreçlere tam katılım sağlayan ve liderlik rolü üstlenen kadın sayısını artırmayı hedefliyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacak veya liderlik açısından güçlenmeyi hedefleyen deneyimli kadın politikacıları hedefleyen programın katılımcılarının seçiminde ise, 2024 yerel seçimlerinde aday olacak kadınlara öncelik verilecek.

Siyaset Okulu, yüz yüze eğitimle başlayacak ve çevrimiçi seminerler ile mentörlük programlarıyla devam edecek. Katılımcılardan aktif şekilde programa katılmaları ve devamlılık göstermeleri bekleniyor. Ayrıca, eğitime katılan ve gerekli bilgi ve becerileri edinen başarılı adaylar için seçim kampanyası eğitimleri düzenlenecek. Eğitim sürecindeki tüm ikramlar, otobüs ve konaklama giderleri KA.DER tarafından karşılanacak.