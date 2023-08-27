Kadıköy 5 oyla Narin dedi!

CHP Kadıköy ilçe örgütünün seçimi 5 oy farkla bitti, Ali Narin 197 oy alarak, 192 oy alan Dinç Çoban’ı geride bıraktı ve ilçe başkanı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 23:30
Kadıköy 5 oyla Narin dedi!
Abone Ol google-news

CHP Kadıköy İlçe Kongresi, Caferağa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını eski milletvekili Ali Özcan yaptı.

Kongrede; 2 sandıkta Ali Narin önde çıktı, 1 sandık berabere bitti, 1 sandığı ise Dinç Çoban kazandı.

Narin, “Kadıköy özgürlükler kentidir vesayete hayır” sloganı ile oy toplarken Dinç Çoban, yeni bir Kadıköy vaadinde bulundu.

Kongre sonucunda Ali Narin 197 oy alarak, 192 oy alan Dinç Çoban’ı geride bıraktı ve ilçe başkanı oldu.


Player Alanı
kadıköy kongre ali narin

İlgili Haberler

CHP ilçe kongresinde kavga çıktı! Küfürler havada uçuştu

CHP ilçe kongresinde kavga çıktı! Küfürler havada uçuştu
HDP 4'üncü olağanüstü kongresini yaptı: Yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'tan ilk mesaj

HDP 4'üncü olağanüstü kongresini yaptı: Yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'tan ilk mesaj
HDP'de kongre günü: Yeni parti, yeni eş genel başkanlar

HDP'de kongre günü: Yeni parti, yeni eş genel başkanlar

En Çok Okunan Haberler