Kadıköy 5 oyla Narin dedi!
CHP Kadıköy ilçe örgütünün seçimi 5 oy farkla bitti, Ali Narin 197 oy alarak, 192 oy alan Dinç Çoban’ı geride bıraktı ve ilçe başkanı oldu.
CHP Kadıköy İlçe Kongresi, Caferağa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını eski milletvekili Ali Özcan yaptı.
Kongrede; 2 sandıkta Ali Narin önde çıktı, 1 sandık berabere bitti, 1 sandığı ise Dinç Çoban kazandı.
Narin, “Kadıköy özgürlükler kentidir vesayete hayır” sloganı ile oy toplarken Dinç Çoban, yeni bir Kadıköy vaadinde bulundu.
Kongre sonucunda Ali Narin 197 oy alarak, 192 oy alan Dinç Çoban’ı geride bıraktı ve ilçe başkanı oldu.
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