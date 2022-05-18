Kadıköy Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: İfadeler alınıyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:41

İstanbul merkezli 5 ilde "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 kişinin ifade alma işlemleri başladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla dün gözaltına alınanların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

İfade alma işlemine başlananlardan bazılarının "itirafçı" olduğu öne sürülüyor.

224 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı.

Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

BAŞKAN ODABAŞI: SİYASİ OPERASYONUN PARÇASI

'Rüşvet' adı altında yapılan operasyonda verilen gözaltı kararlarına ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir açıklama yapmıştı. Odabaşı, ''Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu’ olarak yansıyan ‘haber’ apaçık ki Kadıköy Belediyesi’ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır” demiş ve "Eğer bir belediyeye rüşvet ve yolsuzluk üzerinden soruşturma başlatılacaksa bunun adresleri bellidir ve bu adresler arasında Kadıköy yoktur! Kadıköy halkı ve kamuoyu bilmeli ki; hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında durmayacak ve Kadıköy halkının menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.