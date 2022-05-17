Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!

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İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandı.

AA
17 Mayıs 2022 Salı, 10:22

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-kadikoy-belediyesine-operasyon-1936718

 

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