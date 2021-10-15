Kadıköy'de CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığına gözaltı

15 Ekim 2021 Cuma, 10:53

CHP Kadıköy İlçe Örgütü'nün sabah saatlerinde Kadıköy iskelesinde gerçekleştirdiği broşür dağıtımı etkinliğine polis engel oldu.

CHP'nin bastırdığı ve ülke genelinde dağıttığı 'SBK (SaBıKa) Holding' broşürünün dağıtımı sırasında bir grup sivil polis, engel olmak istedi. Ardından CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler ve arkadaşları karakola götürüldü.

CHP'liler karakoldaki işlemlerinin ardından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacak.

CHP YDK üyesi avukat Doğuşcan Aydın Aygün, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Can Günana ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özsaraç da İşler ve yönetime destek vermek için polis merkezine geldikleri görüldü.

CHP İlçe Başkanı Ali Narin, gözaltılara ilişkin "Demokratik hakkını kullanan CHP ve Kadıköy İlçe Örgütü susturulamaz" dedi