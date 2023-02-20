Kadıköy'de 'uzaktan eğitim' protestosuna polis müdahalesi: 23 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararını Kadıköy’de protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Süreyya Operası önünde 23 öğrenci gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:24
Kadıköy'de 'uzaktan eğitim' protestosuna polis müdahalesi: 23 kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ülke genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararına tepki gösteren öğrencilerin protesto gösterileri ile açıklamaları sürüyor.

Bugün de Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin yapmak istediği, uzaktan eğitim kararı protestosu, kaymakamlıkça, "Toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceği" gerekçesiyle yasaklandı.

Bu yasaklama kararına karşın üniversiteliler, protestolarını gerçekleştirmek için Süreyya Operası önünde toplanmaya çalıştı. Öğrenciler, uzaktan eğitime geçilmesine tepkilerini dile getirirken, “Öldüren deprem değil devlet" şeklinde sloganlar da attı. Polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara dağılmak isteyen öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 öğrenci gözaltına alındı.

 


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