Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'laikliği aramak' söyleşi
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Madımak katliamının 30. yılında, “Cumhuriyetin 100. yılında laikliği aramak” başlıklı söyleşi düzenleyecek.
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışması Komiteleri tarafından düzenlenen ortak program, 6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek.
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programda yazarlarımız Zülâl Kalkandelen ve Eren Aysan ile KDK Sözcüsü Gizem Batı Ayaz konuşmacı olacak. Moderatör ise akademisyen ve yazar Gözde Somel. Program saat 19.30’da başlayacak.
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