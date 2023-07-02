Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'laikliği aramak' söyleşi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Madımak katliamının 30. yılında, “Cumhuriyetin 100. yılında laikliği aramak” başlıklı söyleşi düzenleyecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00
Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'laikliği aramak' söyleşi
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Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışması Komiteleri tarafından düzenlenen ortak program, 6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programda yazarlarımız Zülâl Kalkandelen ve Eren Aysan ile KDK Sözcüsü Gizem Batı Ayaz konuşmacı olacak. Moderatör ise akademisyen ve yazar Gözde Somel. Program saat 19.30’da başlayacak. 


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