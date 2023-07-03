Kadın-erkek eğlenceyi muhtar 'yasakladı', AKP'li belediye başkanı 'Saygı duyuyorum' dedi

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:46

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlaması gibi eğlencelerde kadın ve erkeklerin bir arada olması “dinen uygun olmadığı” gerekçesiyle muhtarlık ve köy derneği tarafından engellenmeye çalışıyor.

Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez’in sosyal medyadan paylaştığı skandal karar, büyük tepki çekti. Kararda şöyle denildi:

“Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.”

AKP'Lİ BAŞKAN: KARARA SAYGI DUYUYORUM

AKP'li Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise büyük tepki çeken kararın ardından yaptığı açıklamada, "karara saygı duyduyunu" belirtti. BursadaBugün'ün haberine göre Korkmaz, ''Ben halkın kararlarına saygılı bir belediye başkanıyım halk böyle bir karar almış ben de halkın kararına saygı duyuyorum. Benim söylemediğim şeyleri yayınlamışlar. Ben karara ne tepki gösterdim ne destek çıktım. Konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Şu an söylemediğim şeyleri yayınlayan bir haber sitesi yüzünden halkım beni linç ediyor" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR OYNARKEN ERKEKLER ÇIKACAK"

10Haber’den Caner Taşpınar'a konuşan Karaağız köyü Muhtarı Arif Yılmaz ise Taşpınar’ın “Karar anayasaya aykırı, hukuki açıdan hiç düşündünüz mü” sorusuna “Yok, ne gibi anayasaya uygun değil?” yanıtını verdi.

Kadın ve erkeklerin düğüne beraber gelebileceklerini ancak ayrı ayrı eğleneceklerini söyleyen Yılmaz, “Kadınlar oynarken erkekler düğün yerinden çıkacak, erkekler oynayacağı zaman da kadınlar çıkacak” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kadın ve erkeklerin beraber oynayacağı düğünlerle ilgili de “Tepki olarak o vatandaşın cemiyetine katılmayabiliriz. Biz muhtarlık ve köy heyeti olarak karar aldığımız için buna herkesin uyması gerekiyor bizce” ifadelerini kullandı.

“Anayasaya uygun bir karar değil. Hukuki açıdan hiç düşündünüz mü” sorusunu yanıtlayan Yılmaz, “Yok, ne gibi anayasaya uygun değil. Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu? Anayasada bayanlar oynarken erkeklerin video çekmesi yazıyor mu?” cevabını verdi.