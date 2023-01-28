Kadın örgütlerinden yazarımız Murat Ağırel'e uygulanan tedbir kararına tepki: Hukuk tarihine geçer!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

Gazetemizin yazarı Murat Ağırel’in çok tartışılan ilaç sektörü hakkında yaptığı haberin ardından, haberlerinde konu ettiği isimlerden eski AKP’li milletvekili Şükrü Ayalan’ın, Ağırel hakkında 6284 sayılı “ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi” kanununa göre tedbir kararı aldırması tartışma konusu oldu.

Söz konusu konuyla ilgili haber Barış Pehlivan’ın gazetemizdeki yazısında yer aldı. Kararla birlikte Ağırel’in söz konusu isme ilişkin haber yapması iki ay süreyle yasaklandı.

‘İKTİDARIN ÇARESİZLİĞİ’

Kadın örgütleri, 6284 sayılı kanunun kadınlara karşı şiddeti önleme noktasında uygulama eksikliğine uzunca bir süredir dikkat çekerken, AKP’li erkek bir milletvekilinin bu yasadan yararlanarak Ağırel hakkında tedbir kararı çıkartması tepkilere yol açtı.

Eşitlik için Kadın Platformu’ndan (EŞİK) Avukat Hülya Gülbahar, “Hukuk tarihine geçecek bir hukuksuzlaştırma yöntemi daha devreye sokulmuş. Bu karar İstanbul Sözleşmesi’nin ardından ağır saldırı altında olan 6284 sayılı şiddet yasasına yönelik saldırılardan biri. Daha önce de Boğaziçi rektörünü öğrencilerden korumak için uygulanmıştı. Şimdi de hakkında yolsuzluk, usulsüzlük iddiası bulunanları gazetecilerden korumak için bir kalkan olarak kullanılmak isteniyor. İktidarın muhalifleri susturmak için akıldışı her yola başvuracak kadar çaresizliğinin bir göstergesi aynı zamanda. Yasanın kimler için uygulanacağı belli. Aralarında rektörler, siyasetçiler, tüccarlar yok” ifadelerini kullandı.

(Hülya Gülbahar)

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise, “Bir 6284 sayılı kanunumuz vardı şimdi politik ve siyasi olarak bunu da tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu kanun temel olarak kadınları şiddetten korumak için. Herkesin bu kanun kapsamında başvurma hakkı var fakat kadınlar korunmak istediği için karakollara başvurduğunda 6284 sayılı yasa kapsamındaki tedbir kararlarının uygulanmadığı tabloyla karşılaşıyoruz. Bu düzeyde toplumsal bir kadına yönelik şiddet sorunu varken ve çoğunlukla ölümle sonuçlanıyorken, kanunun kadınlara uygulanmayıp çok hızlı bir şekilde gazetecileri baskılamak ve bu bilgileri sansürlemek için uygulanıyor olması bu yasanın amacından saptırılması anlamına gelir. 6284 kadınların yaşaması, korunması için var, özgür basını susturmak için değil” ifadelerini kullandı.

(Fidan Ataselim)