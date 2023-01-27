Murat Ağırel'e 'Kadına Şiddet Kanunu' ile sansür! Kaya, skandalı Meclis'e taşıdı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:52

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:52

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, hakkında "ilaç ithalatında usulsüzlük yaptığı", "silah kullandığı", "zorla senet imzalattırdığı" gibi suçlamalar bulunan eski AKP milletvekili Şükrü Ayalan'ın, mahkemeye başvurarak Ağırel'e karşı tedbir kararı aldırdığını yazdı.

Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından olay Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması için TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

'2 AY BOYUNCA KONUŞMASI VE YAZMASI ENGELLENMİŞTİR'

Kaya önergede şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Murat Ağırel yaptığı haberlerle ilaç sektöründe yaşanan yolsuzlukları kamuoyunun gündemine taşımıştır. Bu haberlerde eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan'a yönelik iddialara da yer vermiştir. Eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’ın adı SGK Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektubunda ilaç ithalatında usulsüzlük yaptığı, silah kullandığı, zorla senet imzalattırdığı suçlamalarıyla da yer almıştır.

Eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan, İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, Gazeteci Murat Ağırel’in bu konu hakkında 2 ay boyunca konuşması ve yazması engellenmiş; ayrıca da Ağırel’in kendisiyle iletişime geçmesine de yasak getirtmiştir.

Aynı gün karar veren Mahkeme, 'Şükrü Ayalan vekilinin beyanına göre aleyhine tedbir talep edilen Murat Ağırel’in müvekkili hakkında asılsız iddia ve ithamlarını, gazeteci kimliğini kullanarak tekrarlama ihtimali yüksek olduğundan, bu itibarla 6284 Sayılı Kanunun 5/1-a-f maddesinde düzenlenen tedbirlerin talepte bulunan lehine uygulanmasının olaya, usule ve yasanın amacına uygun olacağına karar verilmiştir' ifadelerine yer verilmiştir.

Gazeteci Murat Ağırel bu kurallara uymazsa, mahkeme kararıyla tutuklanacaktır. Toplumun sağlığını tehdit eden bir konuda, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının yasaklanması, kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılanmıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması için TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdım."

BAKAN BOZDAĞ'A 3 ZOR SORU

CHP'li Kaya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorduğu sorular şu şekilde:

"1. Gazeteci Murat Ağırel’in ilaç yolsuzluğu haberine ve iddialara ilişkin Bakanlığınızca bir soruşturma/inceleme başlatmış mıdır?

2. Gazeteci Murat Ağırel’e getirilen yasakla; gazetecinin haber verme, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğü ihlal edilmiş midir?

3. Gazeteci Murat Ağırel’e getirilen yasakla; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı ihlal edilmiş midir?"