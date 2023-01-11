Cumhuriyet gazeteciliğine ödül: ÇYDD Yaşam Ödülü Ağırel ve Soykan'a

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:46

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:46

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl onuruna ilk defa bu yıl verilen Çağdaş Yaşam Onur Ödülü töreni, dün Çalışan Gazeteciler Günü’nde Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi - Turhan Tuzcu Sahnesi’nde yapıldı. Başta İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan olmak üzere basın, hukuk ve akademi dünyasından birçok davetlinin bir araya geldiği törene yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞALIM"

Törende konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Toplumsal olarak çektiğimiz acılar sonrası böyle gecelerin bizlere güç verdiğini düşünüyorum” derken, “Atatürk hiçbir durumda pes etmedi. Biz de etmeyelim, onun hayalindeki Türkiye’mizi yaratmak için var gücümüzle çalışalım” ifadelerini kullandı. Ödül alan gazetecilerden yazarımız Murat Ağırel’in Çalışan Gazeteciler Günü’nde davasının olmasına değinen Yüksel, “Böyle bir güne mahkeme koyan zihniyete ne demeli” diyerek tepki gösterdi.

"VİCDANIMIZ SIZLADI"

Ödüllerin takdimi öncesi konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Durna ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden sarsan ve vicdanımızı sızlatan bir tarikat vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını “evlilik” kılıfı altında sistematik şekilde istismara maruz bıraktığı haberini kamuoyuna duyuran ve sonuna kadar takip eden gazeteci Timur Soykan ile yine tarikat ve cemaatlerin karanlık yüzlerini gösteren dosyaları kamuoyuyla paylaşan ve bu alanda fikri takip yapan gazeteci Murat Ağırel, çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunda gayretleri, cesaretleri, ilkeli ve kararlı duruşlarıyla öne çıkarak Çağdaş Yaşam Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.”

"ATATÜRK’ÜN İZİNDE BİR ADIM ATABİLİYORSAK…"

Ödülünü Başkan Ayşe Yüksel ve kıdemli ÇYDD üyesi Rahiye Karaman’ın elinden alan gazeteci Timur Soykan, “Türkan Hocamızın, Ayşe Hocamızın, Atatürk’ün yolunda bir adım atabiliyorsak ne mutlu bize. Asıl işi çocuklara sahip çıkarak, onların hayatına dokunarak sizler yapıyorsunuz” dedi.

Kamuoyunu sarsan haberine ilişkin de konuşan Soykan, “Cumhuriyetimizin kurucu kodlarını koruyor olsaydık, o çocuk bunları yaşamaz, kurtulurdu. Cumhuriyet ve laiklik boğulmak istedi. Çok yıprattılar ama başaramadılar” dedi.

"CUMHURİYET SAHİPSİZ DEĞİL"

Ödülünü eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’ın elinden alan yazarımız Murat Ağırel de, “Bugüne kadar birçok ödül aldım, birçok törende bulundum. Şu an hissetiklerimi hiçbir yerde hissetmedim” dedi. Cumhuriyet mitingleri döneminden Türkan Saylan ile iletişimlerinin olduğuna değinen Ağırel, ‘cehaletin hiç olmadığı kadar cüretkar olduğunu’ söyledi. Ağırel, “Kanla irfan kurulan Cumhuriyet’i çeşitli oyunlarla yıkmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye sahipsiz değildir. Engellenmeye, susturulmaya çalışıldığımızın farkındayız ama bunu asla umursamıyoruz. Sizler bize güç veriyorsunuz ve asıl alkışı, ödülü sizler hak ediyorsunuz” diye konuştu.

"YARGININ YAPMASI GEREKENİ YAPIYORLAR"

Etkinlikle söz alan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, ÇYDD Maltepe Şubesi Onur Kurulu Üyesi olduğunu anımsatarak, üye olarak ilk etkinliğinin Türkan Saylan’ın imza günü olduğunu belirtti. “Yargının yapması gerekeni gazeteciler yapıyor” diyen Saraç yaşananlara, “Gazetecilerimiz takdir edileceği yerde bedel ödüyor, onlara bedel ödetilmek isteniyor” sözleriyle tepki gösterdi. İstanbul Barosu’nun ilk kadın baro başkanı olabilmesini Atatürk ve Cumhuriyet kazanımlarına borçlu olduğunun altını çizen Saraç, “Ruhsat alan genç meslektaşlarımıza ‘ sizler sadece dava savunan değil aynı zamanda Cumhuriyet’i savunan avukatlarsınız diyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR ÖDÜL DE MEHMET İNMEZ’E

Cumhuriyet gazetesine bir ödül de İzmir’den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ndeki törenle sahiplerini buldu. “İzmir Kent Haberi” dalında Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez birincilik ödülünü kazandı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde yapılan törende, pandemi nedeniyle tören yapılamadığı için 21. ve 22. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ni kazanan gazeteciler de ödüllerini aldı. “İzmir Kent Haberi” dalında birinci olan Cumhuriyet Gazetesi editörü Mehmet İnmez'e ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise Ege Telgraf Gazetesi’nden Feyyaz Tatar aldı. Ödülü Cumhuriyet adına almaktan onur duyduğunu belirten İnmez, “30’a yakın ulusal ve uluslararası ödüle sahibim ama en güzeli Cumhuriyet gazetesi adına almak” dedi.

"GAZETECİLER ÜLKENİN SESİDİR"

Törenin açılış konuşmasını yapan Soyer, “Bu ülkenin dürüst habercileri sadece bugün yaşayanların değil, yarınlarda doğacak olanların ve her bir canlının hakkının, hukukunun bekçisidir. Gazetecilerimiz bu ülkenin vicdanıdır, sesidir. Türkiye’nin sesini kimse susturamaz! Vicdanla yönetilen bir ülkede adalet elbet tecelli eder. Bu memleketin geleceğine, bir avuç zümrenin çıkarları için kalemini satanlar değil; kamu yararı ve 85 milyonun çıkarı için gövdesini ortaya koyan gerçek gazeteciler imza atacak. Sizler imza atacaksınız!” ifadelerini kullandı.